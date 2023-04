União Europeia estuda contribuir para o Fundo Amazônia, diz embaixador

publicidade

A União Europeia analisa a oferta de recursos para o Fundo Amazônia. A informação exclusiva foi dada pelo embaixador do bloco no Brasil, Ignacio Ybáñez, ao JR Entrevista desta quinta-feira. A parceria entre a UE e o Brasil é “estratégica” na avaliação de Ybáñez. Segundo ele, a contribuição para o Fundo Amazônia estreitaria ainda mais os laços.

Ybáñez demonstrou interesse em fortalecer as relações entre União Europeia e Mercosul. A parceria, nas palavras dele, é “estratégica”. “No caso do Brasil, uma das bases da parceria está na concordância de valores. Somos democracias e defendemos os mesmos valores, de respeito aos direitos humanos e de promoção desses direitos. Ambos os lados têm economia de mercado e acreditam nas empresas como fonte de riqueza. A parceria estratégica é uma ambição comum, que agora desejamos que seja ainda mais reforçada com o acordo UE-Mercosul”, declarou o embaixador à jornalista Natalie Machado.

Ao reforçar o compromisso do bloco europeu com a sustentabilidade, Ybáñez afirmou que as relações com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem ser pautadas no tema. “A relação entre UE e Brasil é estratégica. Temos um número muito limitado de parceiros estratégicos, e o Brasil é um deles. A relação vai além dos governos. Temos visto, desde a chegada do presidente Lula, que as prioridades que determinou para seu governo são muito próximas às nossas, como a questão climática. Ele entende a necessidade que esse tema tem, precisa ser prioritário. Isso, com certeza, mostra que nossas relações vão se intensificar durante o governo dele”, apontou o embaixador.

Ybáñez ainda elogiou a matriz energética do Brasil. “A União Europeia tem uma série de obrigações para se preparar para as mudanças climáticas. Se compararmos os âmbitos energéticos, o Brasil tem uma matriz energética que já é muito verde, ao contrário da europeia, que ainda não é tão verde como gostaríamos. Queremos também que os produtos que chegam ao mercado europeu não tenham efeitos sobre o desmatamento”, afirmou.

Brasil e União Europeia

Brasil e UE mantêm relações diplomáticas desde 1960. Em 2007, durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o bloco europeu e o Brasil assinaram uma parceria estratégica, que inclui o fortalecimento dos laços diretos.

O acordo abrange cooperação em temas como política externa, direitos humanos, mudança climática, desenvolvimento sustentável, paz, segurança, pesquisa, inovação, comércio e investimento. Ybáñez é diplomata espanhol e já foi embaixador da Espanha na Rússia. Ocupou, em seu país de origem, a Secretaria do Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, a Diretoria-Geral da Política Externa e Assuntos Globais Multilaterais e a Diretoria-Geral da África.

Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia foi criado por meio de decreto em agosto de 2008. O texto autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a realizar a gestão do mecanismo, com a função de captação de recursos, de contratação e de monitoramento dos projetos e ações apoiados.

O objetivo é arrecadar dinheiro para as ações. Entre as áreas, estão:

• controle, monitoramento e fiscalização ambiental;

• manejo florestal sustentável;

• atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação;

• regularização fundiária;

• conservação e uso sustentável da biodiversidade; e

• recuperação de áreas desmatadas.

As doações ocorrem quando há redução nas taxas de desmatamento na região. A gestão do fundo, que passa por dois processos de auditoria, também é feita em conjunto com os comitês técnico e orientador, com a presença de integrantes do governo federal, dos estados da Amazônia Legal e da sociedade civil organizada.

