Valdeci Oliveira deixa presidência da Assembleia Legislativa

Reforçando seu comprometimento político e pessoal na luta contra a fome, o deputado Valdeci Oliveira (PT) deixou a presidência da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, em função da posse da nova legislatura e eleição da nova Mesa Diretora. A frente do parlamento, Valdeci foi o idealizador do “Movimento Rio Grande Contra Fome”, ação que mobilizou demais órgãos e entidades na arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Inclusive, ressaltou que permanecerá à frente do projeto neste ano.

Ao deixar a presidência, o deputado enalteceu, em diversos momentos, toda mobilização em prol do movimento, o qual reconheceu que não era uma política pública e, sim, “uma ação pontual e emergencial” em favor da luta contra a “insegurança alimentar de mais de um milhão e duzentas mil pessoas”. Os recursos arrecadados, afirmou Valdeci, somaram mais de 230 toneladas de alimentos - entregues à Defesa Civil Estadual - e de R$ 40 milhões para o Fundo Estadual de Assistência Social.

O deputado classificou a sua gestão como uma que fez políticas de portas abertas, com um diálogo permanente e que escutou a sociedade em suas mais complexas diversidades. Salientou ainda o comprometimento da gestão com a democracia e o sentimento de “dever cumprido” após ter colaborado “com o povo gaúcho em diversas frentes importantes de mobilização”.

Desejando sorte à próxima gestão, que será comandada por Vilmar Zanchin (MDB), ele agradeceu a honra de poder presidir o Legislativo em um ano tão conturbado e finalizou relembrando o que propôs há um ano atrás, quando tomou posse: “menos indiferença e mais igualdade, mais debate e menos ódio, mais argumentos e menos imposições”. Como última menção, agradeceu ao seu pai, Joreci, que nesta terça-feira completou 89 anos, e sua mãe, Lenir.