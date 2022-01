Valdeci Oliveira toma posse como presidente da ALRS

publicidade

Em um longo discurso com tom pessoal, com muitos agradecimentos e reiterando a pluralidade do Parlamento, o deputado Valdeci Oliveira (PT) tomou posse da presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira. Em sua fala, reiterou o que deverá ser a bandeira da sua gestão: “menos indiferença e mais igualdade”. Fez, ainda, diversos apontamentos acerca da importância do poder Legislativo como um propulsor de mudanças na sociedade. “Promover a igualdade, a competitividade e o desenvolvimento”, pontuou, ao falar sobre os deveres da Assembleia.

O primeiro ato do presidente, após coletiva de imprensa, foi uma reunião com movimentos sociais. Na pauta, os impactos da estiagem no Estado. Segundo o presidente, sua próxima ação será realizar um grande encontro, ainda no fim do mês, com todos os segmentos da agricultura para tratar do assunto. “É necessária uma política de Estado, não Governo, que trabalhe toda essa questão (da estiagem)”, disse ele.

Para uma grande plateia, apesar das restrições impostas pela pandemia, Oliveira iniciou o seu primeiro discurso como presidente se solidarizando às famílias vítimas da pandemia, tema que relembrou mais de uma vez ao longo de sua fala. Primeiro, ao contar relatos pessoais e, depois, ao defender a vacina. “Que 2022 se encerre esse falso dilema entre economia e vida. Economia e vida precisam caminhar lado a lado”, pontuou.

“Minhas prioridades são o projeto de luta em relação à Covid e em relação à estiagem. A luta contra fome, miséria e desigualdade e o fortalecimento da igualdade. É fazer da Casa um exemplo de solidariedade”, disse. Afirmou que deverá manter as ações que foram feitas durante as outras gestões, como a racionalização dos gastos e o processo de modernização. Ao discursar, relembrou ainda sua trajetória política e prestou uma homenagem ao seu pai que, hoje, completa 82 anos.

Ao se despedir da presidência, Gabriel Souza (MDB) ressaltou o que prometeu fazer ao assumir: modernizar as práticas do Legislativo. Destacou a apresentação do novo site e a "ampliação da participação da sociedade". Ao falar da presidência, afirmou que o cargo "não era uma atividade de caráter individual, pelo contrário", e assim, agradeceu o relacionamento "respeitoso e produtivo" com todas as bancadas.

Na posse estiveram presentes autoridades de Santa Maria, cidade do presidente Valdeci Oliveira, além de lideranças do Partido dos Trabalhadores e os ex-governadores Olívio Dutra (PT) e Germano Rigotto (MDB).

*Sob supervisão de Mauren Xavier