"Vamos trazer a verdade", diz ex-diretor da PRF antes de depor na CPMI do 8 de Janeiro

publicidade

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques afirmou nesta terça-feira (20) que vai "trazer a verdade e acabar com esse monte de fake news". A declaração ocorreu na chegada ao Congresso Nacional, antes de ir ao plenário onde ocorre a reunião da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro. Ele é o primeiro a depor.

O ex-policial é investigado por supostamente tentar interferir na votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A suspeita é de que a PRF reforçou as blitze no Nordeste, em 30 de outubro, para dificultar o transporte de eleitores na região onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve mais votos.