Vereador fala em "lapso mental" e pede desculpas por fala xenofóbica

Após uma fala xenofóbica, o vereador Sandro Fantinel pediu desculpas nesta quinta-feira em Caxias do Sul. "Tenho muito apreço ao povo Baiano e a todos do norte/nordeste do nosso país", disse em nota oficial nas redes sociais. Em sessão na terça-feira, o parlamentar defendeu que baianos não fossem mais contratados pois sua cultura era "viver na praia tocando tambor".

De acordo com ele, as declarações aconteceram "num momento de lapso mental". "Proferi palavras que não representam o que penso e sinto pelo povo da Bahia e do norte/nordeste (...) somos todos iguais e estou profundamente arrependido".

Câmara de Caxias do Sul abre processo de cassação

A Câmara de Caxias do Sul decidiu, na manhã desta quinta-feira, abrir o processo para avaliar a cassação do mandato do vereador Sandro Fantinel (sem partido) em função das ofensas feitas aos trabalhadores baianos nesta semana. A decisão, unânime, ocorreu diante de um plenário lotado.

