Vereadora inaugura Espaço Kids em seu gabinete

A vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB) inaugurou em seu gabinete na Câmara de Porto Alegre um "Espaço Kids", destinado às mães que levam seus filhos nas visitas ao gabinete. A ideia surgiu em contato com a realidade das visitantes do gabinete, que muitas vezes estão acompanhadas de seus filhos e filhas e, em determinados momentos, acabam se privando de irem a determinados locais por serem as únicas responsáveis pelo cuidado das crianças.

Primeiro ambiente desta natureza na Casa, a vereadora reforça que a medida demonstra "um importante avanço no que diz respeito ao cuidado e ao acolhimento de mães e tutores de crianças, também demonstra o quanto a maternidade precisa ser cada vez mais reconhecida e respeitada".

“E, como mãe, sei muito bem como impacta não contar com ações como essas. Por isso, ter o Espaço Kids dentro do nosso gabinete é um esforço da nossa parte de dizer às mães da nossa cidade que são muito bem-vindas dentro do espaço do Mandato Popular”, afirmou.

O Espaço Kids conta com brinquedos e desenhos para pintura, e está à disposição das mães ou tutores de crianças que visitam o gabinete durante o seu funcionamento, localizado na sala 228 da Câmara.