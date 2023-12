Vereadores de Porto Alegre aprovam retirada de sirenes das escolas para não perturbar autistas

publicidade

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira, 11, um projeto de lei que obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais, mais adequados a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos de ensino localizados no município. O projeto teve autoria do vereador Alvoni Medina (Republicanos). Foram aprovadas ainda duas emendas, uma delas prevê que o Executivo regulamentará a lei e a outra, que o entorno das escolas receba sinalização alertabdo sobre a proibição do uso de equipamentos sonoros.

Os estabelecimentos de ensino terão o prazo de 180 dias, contados da data de publicação da nova lei, para a adequação.

"Estudos estimam que entre 56% e 80% das pessoas com TEA apresentam hipersensibilidade sensorial, ou seja, elas sentem demais os estímulos do ambiente, como o som", explica o vereador. Alvoni acrescenta que um barulho de sirene ou campainha, por exemplo, pode ser muito alto para que elas lidem com esse estímulo sem ter uma crise. "É de extrema importância que haja essa mudança simples, porém de grande eficácia, com intuito de não gerar mais nenhum incômodo e sofrimento a esse grupo de crianças e jovens que necessitam frequentar os estabelecimentos de ensino de forma mais agradável e saudável possível."

Veja Também