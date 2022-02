Vereadores de Porto Alegre e Chefe de Polícia discutem ações contra ameaças

publicidade

Os vereadores da bancada negra e a presidência da Câmara de Porto Alegre se reuniram, nesta terça-feira, com a Chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor, para acompanhar a evolução das investigações acerca das intimidações que os integrantes da bancada têm recebido. Foram quatro ameaças desde dezembro de 2021, sendo duas agora em janeiro. Nos últimos dias, o caso teve diligências e um possível autor das mensagens foi preso.

“Estamos centralizando as investigações na delegacia que combate a intolerância, que trabalha paralelamente com as demais unidades, e faremos as investigações com maior zelo”, disse a delegada. Também presente no encontro, o diretor do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, delegado Thiago Albeche, alega que as investigações estão sendo feitas "através dos setores de inteligência da Polícia, que estão interligados na apuração".

Segundo o vereador Matheus Gomes (PSol), também alvo dos ataques, o encontro, que teve a participação do presidente da Casa, Idenir Cecchim (MDB), foi para "reafirmar a disposição em contribuir de forma institucional, enquanto Câmara de Vereadores, através da mesa diretora" no curso das investigações. O vereador integra a quarta secretaria da Mesa. Cecchim ressalta que “ao ameaçar um vereador, toda a Câmara se sente ameaçada. Viemos pedir auxílio da Polícia Civil para tentar identificar os bandidos que ameaçam os parlamentares, para que se tomem as providências devidas."

Em janeiro, Gomes e a vereadora Daiana Santos (PCdoB) foram alvo de ataques diretos. O autor do crime é o mesmo da ameaça feia à bancada negra em dezembro de 2021.

*Sob supervisão de Mauren Xavier