Viajantes não vacinados terão de fazer quarentena de cinco dias para entrar no Brasil, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira, 7, que os viajantes não vacinados precisarão cumprir quarentena de cinco dias para entrar no Brasil e, após o período, realizar o teste RT-PCR.

"E, nesse contexto que estamos espreitados pela variante ômicron, que ainda não sabemos ainda o total potencial dessa variante em criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, vamos requerer que os indivíduos não vacinados cumpram uma quarentena de cinco dias e, após a quarentena, realizem o teste. Se der negativo, poderiam normalmente aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil", afirmou Queiroga.

"Decidimos que o RT-PCR seria utilizado, como vem sendo utilizado desde o início da pandemia, que o indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste RT-PCR negativo realizado 72 horas antes", acrescentou.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do advogado-geral da União, Bruno Bianco.

Queiroga avaliou o passaporte da vacina, documento que comprova a imunização contra a Covid-19, como uma medida que "cria mais discórdia do que consenso". O registro da vacinação já foi criticado diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que em evento mais cedo comparou como uma "coleira que querem botar no povo brasileiro".

"Esse enfrentamento da pandemia não diz respeito apenas a um chamado passaporte, que mais discórdia do consenso cria. É necessário defender as liberdades individuais e respeitar os direitos dos brasileiros a acessarem livremente as políticas públicas de saúde. Já conseguimos imunizar com as duas doses de vacina cerca de 80% da população brasileira acima de 14 anos, com mais de 175 milhões de habitantes", disse Queiroga.

Recentemente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou em duas notas técnicas a adoção do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para estrangeiros que tentem entrar no país pelas vias terrestre ou aérea.

"Naturalmente que o posicionamento da Anvisa é um posicionamento do órgão regulatório que pode ser acatado ou não na sua totalidade pelo governo, e é por isso que existe o grupo interministerial para buscar uma tomada adequada de decisão", disse, acrescentando que “não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas."

Antes da declaração de Queiroga, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciou também, sem dar mais detalhes, a reabertura das fronteiras do país. "Nós vamos anunciar uma série de medidas para reabertura das nossas fronteiras nesse momento em que o nosso país se encontra com toda a nossa população, acima de 14 anos, imunizada com as duas doses. A pandemia indo para os melhores índices do mundo em relação ao controle. Mas temos que tomar atitude para a reabertura de nossas fronteiras por causa da retomada econômica de nosso país", disse.