Villmar Zanchin defende criação de políticas públicas sustentáveis para combater a estiagem

publicidade

O novo presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira ao programa Agora, da Rádio Guaíba, e abordou diversas questões que deve levar à frente na Casa. Uma delas, muito presente no Rio Grande do Sul neste período de verão, é a estiagem. Ao falar do assunto, Zanchin afirmou que a maneira de lidar com problema precisa ser modificada e necessita de respostas rápidas.

"Esta questão (estiagem) não é uma novidade. Nós tivemos muitas secas, algumas mais severas. Ano passado foi assim e agora, mais uma vez, estamos experimentando isso. Nós aqui no Rio Grande do Sul falamos de estiagem quando ela acontece, mas acho que isso precisa mudar. Acho que temos tratar do tema em duas frentes: quando ocorrer, temos que ser rápidos na resposta para aqueles que estão sofrendo prejuízos. Uma outra frente é no sentido de criar políticas públicas que possam se sustentar entre diferentes governos. Dessa forma, você pode trabalhar com antecipação", explicou.

Conforme Zanchin, outro assunto em que Assembleia deverá se debruçar ao longo de 2023 é a educação. Segundo ele, o ensino precisa estar no centro de todas as decisões da sociedade para que ela possa ter um desenvolvimento consistente. "Nós precisamos abrir as nossas escolas e discutir a matriz curricular frente a esse novo mundo. Vai além da valorização dos profissionais. Nós não podemos nos conformar com uma porcentagem baixa de jovens que chega à universidade. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma vocação para o ensino profissionalizante e por isso faremos escutas regionais para ouvir ideias da sociedade e, no segundo semestre, queremos apresentar sugestões ao governo voltadas à aprendizagem profissional", argumentou.

Veja Também

Zanchin comentou ainda que a Reforma Tributária não está no horizonte de pautas da Assembleia. "Eu tenho a impressão de que se o governo federal recompor receitas que foram reduzidas no orçamento, isto não será objeto de qualquer iniciativa em âmbito estadual. Aumento de tributos não passa pela cabeça dos nossos deputados", assegurou.