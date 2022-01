Votação sobre valor da lotação é adiada na Câmara de Porto Alegre

publicidade

A votação do projeto do Executivo que busca alterar o valor da passagem do serviço de lotação acabou sendo adiada, após discussão entre vereadores de Porto Alegre. Durante a sessão extraordinária, nesta quarta-feira, a proposta não foi analisada em uma comissão permanente em função do pedido de vista do vereador Mauro Pinheiro (PL), que participava de forma virtual. Ele afirmou que faltavam dados do impacto do projeto. “Não adianta eu ter pressa para votar (...), é preciso ter cuidado jurídico”, enfatizou.

No plenário, a vereadora Mônica Leal (PP) reagiu. Segundo ela, não fazia sentido o pedido de adiamento, uma vez que a sessão foi convocada no recesso. “Quero compartilhar meu sentimento de surpresa e de repúdio. Fizemos uma combinação de votar o projeto do Executivo”, afirmou ela, na tribuna. “São ou não são governo? O que está em jogo aqui? Cargo? CCs? Posto de liderança”, questionou.

Após, o vereador Pedro Ruas (PSol), que é da oposição, também criticou o adiamento da discussão do projeto. “Há pessoas que estão acompanhando aqui. Ia ser uma votação tranquila. Vamos deixar para fevereiro uma discussão que poderia ser agora. Estamos aqui para isso”, ponderou.

A proposta alterava o fator de indexação entre a tarifa do ônibus e de lotação, reduzindo a proporção, que atualmente fica entre 40% e 50%, para uma proporcionalidade mínima de 20%. Agora, o texto volta a ser discutido após o recesso parlamentar, em fevereiro.