Wilson Witzel tem pedido de anulação de impeachment negado

O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, teve o pedido de anulação do impeachment negado por unanimidade pela Justiça.

Witzel alegou que faltava prova pericial em relação às acusações de superfaturamento na contratação da OS Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada è Saúde) e na reabilitação da OS Instituto Unir Saúde.

O pedido já havia sido negado anteriormente, mas, ainda assim, os advogados de Witzel entraram com recurso. O ex-governador foi cassado por crime de responsabilidade após ter sido acusado de corrupção em contratações da secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Rio.

