Yeda Crusius é condenada por improbidade administrativa no âmbito da Operação Rodin

A ex-governadora Yeda Crusius (PSDB) foi condenada, em sentença divulgada nesta sexta-feira, por improbidade administrativa dentro do esquema fraudulento descoberto pela Operação Rodin. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e a decisão tomada pelo juiz federal da 3ª Vara Federal, Loraci Flores de Lima. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4).

Yeda foi condenada ao ressarcimento do dano causado ao erário, limitado ao prejuízo decorrente do contrato nº 09/2007, celebrado entre Detran/RS e Fundae, solidariamente com os demais réus responsáveis; na perda da função/aposentadoria pública caso ocupada à época do trânsito em julgado da sentença; na suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco anos, e no pagamento de multa civil, no valor correspondente a 2% do valor total e atualizado do dano e na proibição de contratar com o Poder Público, pelo prazo de cinco anos.

O juiz avaliou que Yeda tinha ciência e anuência das irregularidades praticadas no Detran-RS. Além disso, ela teria "colaborado para a continuidade do esquema fraudulento".

Deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2007, a Operação Rodin investigou irregularidades ocorridas entre os anos de 2003 e 2007 envolvendo a realização de exames teóricos e práticos para a expedição da carteira nacional de habilitação. A fraude ocorreu com desvio de verbas em contratos firmados com a Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência (Fatec) e a Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), ambas vinculadas à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).