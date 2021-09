Yeda Crusius testa positivo para Covid-19

publicidade

A ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius (PSDB) testou positivo para a Covid-19. A ex-governadora afirmou que está com sintomas leves. Além disso, que está em casa, cumprindo o isolamento e que já recebeu medicação. O anúncio foi feito através de sua conta do Twitter, ao felicitar a filiação do vice-govenador, Ranolfo Vieira Júnior, ao PSDB. Na postagem informou que não estará presente no ato, previsto para a próxima segunda-feira. Em outra postagem, a tucana detalhou estar em isolamento desde terça-feira, informando que se manterá em quarentena até a próxima semana, quando deve ser liberada.

Acabo de receber o gentil telefonema do vice-governador comunicando sua filiação ao PSDB/RS. Retribui desejando boas vindas, mas comunicando que não poderei estar no ato pois hoje testei positivo para a covid 19, sintomas leves, medicada, em casa. Assim cumprirei a quarentena. — Yeda Crusius (@blogdayeda) September 24, 2021

No final de semana passado, Yeda esteve em São Paulo, no encontro do PSDB Mulheres, ao lado do governador de São Paulo, João Dória. Na ocasião, a ex-governadora declarou seu apoio a candidatura de Dória, principal concorrente de Eduardo Leite nas disputas internas do partido para concorrer ao Planalto no próximo ano.