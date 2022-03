Zucco irá coordenar candidatura de Mourão ao Senado

publicidade

O deputado Tenente Coronel Zucco informou, durante seu ato de filiação ao PL, que deverá coordenar a candidatura do vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado. A reunião, no sábado à noite, em um clube de Porto Alegre, tratou-se de um jantar de comemoração, também em razão do aniversário do deputado, que completou 48 anos. No início da janela partidária, na primeira semana de março, Zucco anunciou a sua filiação ao Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, e já passou liderar a bancada na Assembleia Legislativa. Ele é pré-candidato a deputado federal.

Mourão, atualmente no PRTB, deve migrar para o Republicanos nesta quarta-feira, dia 16. Em fevereiro, o vice-presidente antecipou para apoiadores que tinha se decidido por disputar ao Senado pelo RS. A outra possibilidade de Mourão era participar da eleição pelo Rio de Janeiro, inclusive disputando o governo do Estado.