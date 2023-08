Rio Grande do Sul lança campanha de doação de órgãos

publicidade

Nesta segunda-feira foi lançada a campanha “O Amor Vive” que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a doação de órgãos e tecidos para transplantes. O evento aconteceu durante uma sessão extra no Mirage Circus, em Porto Alegre, e contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. O embaixador da campanha é o ator e empresário Marcos Frota.

O vice-governador agradeceu a participação voluntária do embaixado Marcos Frota e afirmou que a campanha é fundamental para salvar vidas. “A doação de órgãos é certamente uma das formas mais nobres de ajudar o próximo. É uma benevolência. É uma forma de deixar um legado. Uma forma para que a vida continue pulsando, para que a vida continue existindo. Então a campanha tem esse mote e pretende aumentar o número de doadores no Rio Grande do Sul”, declarou.

A secretária da Saúde Arita Bergmann ressaltou que um dos objetivos é diminuir a lista de espera para os transplantes. “Queremos diminuir o tempo na nossa lista de espera de pessoas que aguardam uma córnea, um rim, um fígado e até um coração. Nós já tivemos um incremento nesses primeiros seis meses do ano, em torno de 35 % de aumento de transplantes, mas nós poderíamos aumentar muito mais se tivéssemos captação de órgãos”.

Marcos Frota afirmou que se sente muito honrado em ser o embaixador da campanha. E declarou que vai levar a ação para todo o Brasil, durante as apresentações do Mirage Circus. Sobre a sua participação voluntária na campanha, ele afirmou que é uma forma de agradecer a temporada que o Circo passou em Porto Alegre e garantiu que a mobilização é uma oportunidade para a população brasileira mostrar a sua solidariedade e que lançar a campanha foi algo maravilhoso. "Porque o circo é um lugar da alegria. O circo é um lugar da transcendência, da transformação. Num picadeiro do circo, todos os sonhos se realizam. Vamos realizar esse também”, declarou.

Frota ainda lembrou que a doação de órgãos “vai além da paixão futebolística, da paixão partidária, do lado político, da questão religiosa. É uma campanha que tem tudo para unir todo mundo, porque está todo mundo nessa”.

O médico Fernando Lucchese participou do lançamento da campanha e demonstrou entusiasmo. “Esse evento tem uma importância muito grande, porque ele marca um momento de doação de órgãos, conscientiza a população a respeito da doação. Avisa em casa que você é doador. É uma frase simples, mas que tem uma força inestimável. Cada doador salva oito vidas”, enfatizou.

James Cassiano tem 38 anos e recebeu um coração há três anos. Agora ele afirma que tem como missão de vida levar informação sobre a doação de órgãos para as pessoas. Ele garante que uma das barreiras é falar sobre a morte e que é necessário ter muito diálogo com a família e amigos. “Conversar com a família dizer a importância de ser um doador. Doador salva vidas. Salvou a minha vida”, ressaltou.