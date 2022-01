Água já é insuficiente em 6 mil propriedades rurais

publicidade

Das cerca de 400 mil propriedades rurais existentes no Rio Grande do Sul, cerca de 140 mil estão com algum problema relacionado à estiagem, sendo que, em 6 mil delas já há insuficiência de água para consumo humano e dos animais. Os números foram apresentados ontem pela Emater/RS-Ascar, em reunião com as secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Obras. O encontro apontou a necessidade de antecipar a execução das verbas do Programa Avançar RS para o segmento, estipuladas em R$ 275,9 milhões pelo governo do Estado, como uma das ações para reduzir os prejuízos causados pela falta de chuva à agropecuária.

A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, relembra que em torno de R$ 200 milhões da verba do Avançar Agricultura devem ser destinados à qualificação da irrigação, o que inclui a perfuração de poços e açudes, entre outras ações. Silvana solicitou para esta semana uma audiência com o governador Eduardo Leite para tratar, segundo ela, de dar “celeridade” ao programa. Na segunda-feira, a secretária também participou de reunião com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos Filho, junto com os titulares das pastas de Agricultura dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, também atingidos pela estiagem. Nesta quarta-feira, Silvana tem encontro virtual exclusivo com a ministra Tereza Cristina.

Ao comentar os prejuízos da estiagem às culturas de grãos, o diretor técnico da Emater/RS, Alencar Rugeri, afirma que são devastadores no milho e que avançam na soja à proporção de 1% a 2% por dia. Rugeri reconhece que na Metade Norte do Estado não haverá o que colher em muitas lavouras de milho.

Na soja, o diretor técnico esclarece que ainda é difícil mensurar perdas, mas já observa alguma consolidação, uma vez que pelo menos 7% da área prevista para a oleaginosa no Rio Grande do Sul, de 6,1 milhões de hectares, deixou de ser plantada em função da ausência de umidade no solo. “Na soja, se as condições climáticas mudarem, dependendo do estágio em que as lavouras estiverem, ainda é possível alguma recuperação”, avalia.

Famurs convoca mobilização

O presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, convocou todos os 497 prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul para participarem de um debate que busque soluções rápidas para os municípios atingidos pela estiagem. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira, no auditório da federação, em Porto Alegre, a partir das 9h. A orientação é que os presidentes das associações regionais e entidades participem de forma presencial e os prefeitos de forma virtual.

Temas como zoneamento agrícola, dívidas da agricultura, liberação de recursos, linhas de créditos, licenciamento ambiental e detalhes do Avançar RS na Agricultura serão debatidos. Também participam entidades da agropecuária e autoridades.