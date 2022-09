16º Fórum Tecnológico do Leite terá programação híbrida

publicidade

O Fórum Tecnológico do Leite terá programação on-line, no dia 29 de setembro, e presencial, no dia 05 de outubro. A 16ª edição do evento abordará as tecnologias que impactam na rentabilidade da atividade leiteira, e faz parte das comemorações dos 70 anos do Colégio Teutônia que, junto da Emater/RS-Ascar, são os realizadores do evento.

No dia 29 de setembro, às 20h, ocorre a transmissão de palestras relacionadas ao tema “Como preparar a vaca do futuro”. Presencialmente, no dia 05 de outubro, as palestras vão tratar de conforto e bem-estar animal, no auditório central do Colégio Teutônia. Para a parte presencial, as inscrições podem ser feitas no site. O evento on-line não requer inscrição.