Abates de aves e suínos atingem recorde no terceiro trimestre

O Brasil registrou recordes nos abates de frangos e suínos no terceiro trimestre de 2021, conforme a Pesquisa Trimestral de Abates de Animais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atingindo o maior volume da série iniciada em 1997. Foram abatidos no país 13,72 milhões de suínos e 1,54 bilhão de frangos entre julho e setembro. O abate de suínos cresceu 4,5% em relação ao segundo trimestre deste ano e 7,8% a mais que na comparação com o terceiro trimestre de 2020. No caso dos frangos, o crescimento foi menor, de 0,7% sobre o segundo trimestre de 2021 e 1,2% maior do que no terceiro trimestre do ano passado.

O diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (Sips), Rogério Kerber, afirma que esse desempenho nos abates também se refletiu na suinocultura gaúcha, apesar das dificuldades vividas ao longo do ano com a disponibilidade de contêineres para exportação. "Este problema, em parte ainda persiste, mas a suinocultura do Estado acompanha o crescimento nacional, inclusive porque a cadeia é de ciclo longo e não há como encolher e voltar a expandir em curto espaço de tempo, como a avicultura", analisa. De acordo com Kerber, os abates no Rio Grande do Sul têm oscilado entre 690 mil e 700 mil suínos por mês.

O crescimento mais modestos dos abates de frango em nível nacional, na visão do presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, reflete o que aconteceu no Rio Grande do Sul no início do segundo semestre, quando as granjas diminuíram em média 10% a produção para fazer frente ao alto custo dos insumos. Santos diz que os estabelecimentos ainda estão recuperando seus níveis de produção, mas não descarta nova redução se forem confirmadas as projeções de queda na produção de milho, em razão de uma possível estiagem.