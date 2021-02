Aberta inscrição para mestrado em Saúde Animal

publicidade

A inscrição para o processo seletivo de mestrado em Saúde Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) está aberta até 2 de abril, por este formulário . São oferecidas 10 vagas, direcionadas a graduados das áreas de Ciências Agrárias, Biológicas, Biomédicas ou Ambientais.

O curso é totalmente gratuito e seu objetivo é capacitar profissionais em aspectos científicos e tecnológicos da área de saúde de animais de produção. A seleção ocorre por meio de entrevista técnica. O resultado será divulgado até 4 de junho no site da Seapdr. As aulas serão remotas e presenciais, estas no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, a partir de julho.

*Sob supervisão de Elder Ogliari