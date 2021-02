Abertas inscrições para o Teste de Eficiência Alimentar Angus

publicidade

A inscrição de exemplares no Teste de Eficiência Alimentar Angus 2021 pode ser feita até 19 de abril pelo e-mail registro@angus.org.br. A prova inicia em 10 de maio, em instalações de confinamento da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, e tem duração de 90 dias. O objetivo é avaliar características bovinas ideais para a produção de carne. O pagamento deve ser feito após o início do teste, no valor de R$ 2,3 mil à vista, por animal, ou R$ 2,4 mil, parcelado em até 4 vezes.

*Sob supervisão de Elder Ogliari