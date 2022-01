Abertura da Colheita da Oliva está marcada para 4 de março

publicidade

A 10ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Oliva, inicialmente prevista para fevereiro deste ano, teve sua data remarcada para 4 de março. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e pelo Governo do Estado, ocorre na Estância das Oliveiras, em Viamão, com atividades como colheita e acompanhamento da produção de azeite e espaços para exposição de azeites, mudas, máquinas e equipamentos. Na última safra, foram produzidos 202 mil litros de azeites extra virgem no Estado.