Abertura da Safra está confirmada

A 32ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas irá ocorrer entre os dias 16 e 18 de fevereiro do ano que vem na área experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Assim como em 2021, o evento, promovido pela Federarroz e Embrapa com apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), será híbrido, com programação técnica de palestras que poderão ser acompanhadas de forma presencial ou on-line e exposição na área de 9,4 hectares. Além disso, terá roteiros técnicos nas lavouras experimentais, com a participação de institui.