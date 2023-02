Abertura Municipal da Colheita do Arroz de Viamão espera aumento de público

publicidade

Os organizadores da Abertura Municipal da Colheita do Arroz de Viamão - a prefeitura do município, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e a Emater/RS-Ascar - esperam o comparecimento 200 produtores, o que corresponde à unanimidade dos produtores de arroz de Viamão, de acordo com o secretário da agricultura do município, Henrique Noronha. A primeira edição do evento ocorreu em 2022, quando 160 produtores participaram. A Abertura Municipal da Colheita do Arroz de Viamão ocorre nesta sexta-feira (24), na Fazenda Catavento.

Em 2023, o evento vai ser mais robusto, como afirma Noronha. “Este ano propusemos maior conforto na estrutura do local e vamos ter uma exposição de máquinas, o que não tivemos no ano passado”, comenta. De acordo com ele, o arroz é o cultivo mais importante do município e o objetivo da abertura é valorizar tanto as produções orgânicas do grão quanto as convencionais. Por isso o evento sempre alterna sua sede entre cultivos convencionais e orgânicos e este ano vai ocorrer em um cultivo convencional.

Com 20 mil hectares plantados de arroz, Viamão tem uma receita anual de R$ 180 milhões provenientes do grão. O evento vai começar seu credenciamento às 10h, com shows musicais logo após. Às 11h45 ocorre o anúncio dos vencedores do Prêmio Viamão Arroz Sustentável, seguido pela colheita e por fim pelo almoço.