Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã está marcada para esta quinta-feira

A 3ª Abertura Oficial da Colheita da Noz-Pecã ocorre nesta quinta-feira, às 9h, pelo canal da Emater/RS-Ascar no YouTube. Na ocasião, serão apresentados dados desta safra em Anta Gorda e Cachoeira do Sul, que são os principais municípios gaúchos produtores. Também haverá o lançamento do Zoneamento Edafo-climático da Noz-Pecã para a Região Sul do Brasil pela Embrapa, que indicará as áreas mais propícias ao cultivo. No Rio Grande do Sul, onde já se encontra a maior área plantada da fruta no país, de 6,5 mil hectares, cerca de 40% do território ou 12 milhões de hectares estão aptos à cultura.

O evento é promovido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Emater/RS-Ascar, Embrapa e prefeituras de Anta Gorda e Cachoeira do Sul. As mesmas instituições também estão organizando o VI Seminário da Cultura da Noz-Pecã, marcado para 20 e 27 de maio, que debaterá mercado e boas práticas na produção da fruta. A inscrição é gratuita e deve ser feita por este formulário.

*Sob supervisão de Elder Ogliari