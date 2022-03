Abiarroz e ApexBrasil organizam reuniões para promover Brazilian Rice no RS

publicidade

O Rio Grande Sul terá, na próxima semana, apresentações das ações previstas para 2022 no projeto Brazilian Rice, que divulga o arroz brasileiro no mercado internacional. Reuniões da Abiarroz e da ApexBrasil com representantes do setor orizícola gaúcho estão marcadas para os dias 5 e 6 de abril, em Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre.

De acordo com Carolina Matos, gerente de Exportação da Abiarroz, os encontros denotam a importância do Estado, maior produtor nacional do alimento. “Nosso complexo industrial arrozeiro é um dos mais desenvolvidos do planeta. Isso faz com que tenhamos boa receptividade no mercado global”, ressalta ela.