ABPA lança guia de energia solar

publicidade

Dando início ao seu Programa de Incentivo às Práticas Sustentáveis, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou o guia de Implantação de Energia Solar em Propriedades Rurais e um levantamento com todas as legislações ambientais relacionadas à avicultura e suinocultura. O guia foi produzido em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e pode ser acessado em bit.ly/3rMEYsN. Já a cartilha com levantamento das legislações ambientais está disponível aos associados da ABPA e trata de tópicos como resíduos pecuários, Cadastro Ambiental Rural (CAR), qualidade do ar, efluentes industriais, qualidade do solo e licenciamento ambiental.

O Programa também abordará temas como uso da água e biodigestores com outros materiais orientativos, cursos e ações.