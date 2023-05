Acordo entre Brasil e Chile desburocratiza exportações de proteína animal

publicidade

O Brasil e o Chile assinaram um Acordo de Livre-Comércio que facilitará a habilitação de estabelecimentos exportadores de proteína animal de ambos os países. A mudança ocorrerá por meio de um sistema chamado "pre-listing", que habilita as empresas exportadoras a proceder com os embarques mediante autorização do próprio país, mas desde que esteja em conformidade com as regras do país importador. Conforme o Ministério da Agricultura (Mapa), o Brasil é o primeiro país latino-americano a ter um mecanismo de habilitação delegada com o Chile.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) aplaudiu o acordo de cooperação. “O novo modelo torna mais simples e rápida a habilitação de plantas frigoríficas para o mercado chileno”, destacou a entidade. Em nota, a ABPA ainda lembra que, por esse novo modelo, também se torna desnecessária a realização de missões sanitárias aos estabelecimentos, já que chancela se dará pelas autoridades brasileiras.

O acordo foi construído pelo Mapa, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pela Embaixada do Brasil em Santiago, juntamente com as autoridades chilenas e inclui as carnes de aves e de suínos, além de ovinos e bovinos.