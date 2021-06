Adesão às ecobags economizou 2 milhões de sacolas plásticas nas feiras do Parque Farroupilha

publicidade

As feiras ecológicas do Parque Farroupilha, em Porto Alegre, comemoram neste sábado, Dia Mundial do Meio Ambiente, a marca de 2 milhões de embalagens plásticas que deixaram de ser entregues aos consumidores nos últimos dois anos. O número foi calculado com base nas práticas anteriores e algumas alterações no sistema de distribuição ocorridas desde 2019. Antes da determinação dos agricultores de suspenderem o uso das embalagens, cada uma das 138 bancas de produtos orgânicos, localizadas ao longo da Avenida José Bonifácio, distribuía uma média de 265 sacolas a cada feira, o que representa um total de 36,5 mil embalagens descartáveis por final de semana.

A campanha Sábado Sem Sacola Plástica teve início em 25 de maio de 2019 e era limitada ao último sábado de cada mês. Em janeiro de 2020, foi suspensa definitivamente a entrega de sacolas nas duas feiras do local: a Ecológica do Bom Fim e a dos Agricultores Ecologistas. Entre abril e setembro de 2020, por conta dos decretos relacionados à Covid-19, as sacolinhas voltaram, até que se comprovasse que era baixíssimo o risco de propagação do vírus em superfícies de pano, material da maioria das ecobags que os consumidores carregam consigo agora.