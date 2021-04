Afagro aponta necessidade de contratações; Seapdr prepara concurso

publicidade

A Associação dos Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul (Afagro) divulgou um estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que aponta redução de 14,5% no quadro de pessoal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o que indica a “necessidade imperativa” de convocação de concurso público para contratação de servidores. A entidade alertou que o número de funcionários da pasta caiu de 1.512 em 2015 para 1.293 em 2021. “Somente com a reposição é possível reforçar a fiscalização”, observou a vice-presidente da Afagro, Beatriz Scalzilli.

O diretor administrativo da Seapdr, Romano Scapin, informou que já tramitam na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão pedido para abertura de concurso destinado ao provimento de 229 vagas, entre as quais 111 para veterinários e 30 para agrônomos destinados à carreira de fiscal agropecuário.