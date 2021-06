Agentes do Programa Sentinela trocam experiências com colegas do Norte

publicidade

Cinco servidores do Programa Sentinela da Secretaria da Agricultura participaram da Operação Ronda Agro V, do Programa Vigifronteira, na divisa entre o Acre e Rondônia. A força-tarefa é do Ministério da Agricultura e promoveu a troca de experiências na fiscalização de animais, vegetais, produtos de origem animal e vegetal, medicamentos veterinários, agrotóxicos, propriedades rurais e comércio.