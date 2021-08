Agosto é o mês especial para avicultura gaúcha

publicidade

Agosto é um mês com três datas especiais para a avicultura gaúcha, um dos setores que impulsiona a economia do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, comemora-se o dia estadual da carne de frango e de ovos. No dia 21, é o aniversário de 56 anos da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), entidade que representa o setor avícola no Estado, e no dia 28, celebra-se o dia nacional do avicultor.

O desenvolvimento da atividade avícola coloca o Estado como terceiro maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil, com presença ativa em 250 municípios gaúchos. O destaque também está na produção de ovos, categoria que posiciona o RS como o quinto maior produtor e segundo maior exportador do Brasil. A produção de aves para escala comercial gera em torno de 40 mil empregos diretos e cerca de 500 mil funções indiretas.

O presidente executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, disse que é uma vitória para todo o setor gaúcho levar carne de frango para mais de 150 países, sempre de acordo com as normas estabelecidas, tanto no padrão de qualidade como dentro das exigências sustentáveis. “Nosso foco é produzir alimento para o mundo em harmonia com as condições de sustentabilidade social e ambiental”, reforça.

Santos reitera que a entidade está atenta aos protocolos nacionais e internacionais que preconizam o respeito ao uso dos recursos naturais, seguindo os preceitos de sustentabilidade e buscando adequação às mudanças que estão ocorrendo nos sistemas de criação das aves. “Somos uma entidade aberta às alterações que estão surgindo para agregar melhorias em todo o ecossistema produtivo e estamos nos adaptando à medida em que inovações vão se consolidando”, enfatiza.

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no Estado do Rio Grande do Sul (Sipargs) integram a Organização Avícola do Estado do Rio Grande do Sul (OARS).