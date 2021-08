Agricultura familiar defende novo teto de isenção do IR

publicidade

Em audiência virtual com o secretário Especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, marcada para amanhã, o presidente da Fetag/RS, Carlos Joel da Silva, e o deputado federal Heitor Schuch vão pedir mudanças no Projeto de Lei 2337/21, que altera a legislação do Imposto de Renda (IR). Entre as reivindicações da agricultura familiar está o aumento do teto da isenção do faturamento rural anual, dos atuais R$ 142,7 mil para R$ 304 mil, para fins de obrigatoriedade de declaração.