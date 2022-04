Agrishow abre com expectativa de bons negócios

publicidade

Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, foi aberta nesta segunda-feira a 27ª Agrishow, em Ribeirão Preto, São Paulo. Centenas de visitantes ingressaram no parque onde ocorre a feira até a próxima sexta-feira, dia 29, mas a previsão é de que o local tenha grande fluxo de público ao longo da semana, já que a Agrishow é uma das exposições agropecuárias mais aguardadas no Brasil e na América Latina e não acontecia desde 2019, em razão da pandemia.

O setor de máquinas projeta superação para esta edição da Agrishow. Segundo o presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), uma das organizadoras do evento, Pedro Estevão Bastos de Oliveira, haverá recorde de público, de novidades e de bons negócios. "Em 2020, as vendas de máquinas cresceram 17% e, em 2021, 42%, já descontada a inflação do setor no período, que foi maior do que a do IPCA", afirma Estevão. Neste, ano, compementa o dirigente, o crescimento deve superar os 5%, o que parece pouco, "mas é em cima de uma base que já aumentou muito", conclui.