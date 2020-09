Agrishow cria versão virtual neste ano

publicidade

Depois de cancelar a feira tradicional, em abril, por causa da pandemia do coronavírus, a Agrishow, de Ribeirão Preto (SP), programou um evento on-line para esta semana. Trata-se da Agrishow Experience, com webinars ao vivo, entrevistas e dicas de produtores rurais sobre máquinas agrícolas, insumos, irrigação e conectividade, que prossegue até sexta-feira. O site da edição virtual também conecta fabricantes com compradores em potencial, apesar de não efetuar vendas on-line. “Resolvemos fazer uma edição diferente para manter a marca e iniciar a digitalização de parte da feira”, explica o presidente do evento, Francisco Matturro, acrescentando que a Agrishow 2021 deve contar com uma plataforma on-line, além da feira presencial.

