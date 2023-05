Agrishow movimenta recorde de R$ 13,29 bilhões

publicidade

A 28ª Agrishow, que se encerrou nesta sexta-feira (5) em Ribeirão Preto (SP), movimentou um recorde de R$ 13,29 bilhões em negócios com máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e armazenagem de grãos, um aumento real (descontada a inflação) de 9,5% e de 18% em termos nominais na comparação com o total de intenções de compra registrado na edição de 2022 do evento. O resultado foi anunciado por Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), uma das entidades organizadoras da feira, com base em dados informados pelos 800 expositores.

Iniciada na segunda-feira (1), com a participação de mais de 50 países, a Agrishow teve também um recorde de público – foram 195 mil visitantes, ante 193 mil da edição passada. De acordo com os organizadores, o evento gerou mais de 5 mil empregos temporários e, ao longo dos cinco dias, foram realizadas mais de mil reuniões de negócios.

Antes mesmo do início, a feira foi marcada pela tensão com o governo federal. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que havia sido convidado para a cerimônia de abertura, foi alertado pelos organizadores de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria presente no ato. Aconselhado a ir no segundo dia da Agrishow, Fávaro desistiu de participar, e a solenidade de abertura acabou sendo cancelada. Na sequência, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que o Banco do Brasil deixaria de patrocinar o evento.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Abimaq, Gino Paulucci Junior, o impasse é “página virada”. “Estivemos com o ministro nestes dias, não existe (de parte) dos organizadores da Agrishow e do governo qualquer rusga que venha a atrapalhar futuros negócios”, afirmou. O executivo comentou ainda a falta de anúncios com relação a novos recursos para a equalização de juros das linhas de crédito do Plano Safra 2022/2023 – a expectativa era que Fávaro anunciasse o aporte na cerimônia de abertura. “Não atrapalhou porque as pessoas fizeram pedidos, orçamentos às empresas. Os bancos agora vão avaliar. Sendo anunciado nos próximos dias, esperamos que tudo isso se viabilize”, disse Paulucci Junior.

Na coletiva de balanço da Agrishow, os organizadores comunicaram a mudança na presidência do evento, que passará a ser ocupada por João Carlos Marchesan. Atual primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da Abimaq, ele é diretor da Tatu Marquesan, fabricante de máquinas e implementos agrícolas.

A Agrishow é uma iniciativa conjunta da Abimaq, da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), da Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e da Sociedade Rural Brasileira (SRB). A próxima edição será realizada de 29 de abril a 3 de maio de 2024.

