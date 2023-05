Agro gaúcho exportou 4% mais em abril

publicidade

Responsável por 89% do total exportado pelo Rio Grande do Sul no mês passado, o agronegócio enviou ao exterior 1,56 milhão de toneladas no período, um aumento de 4% na comparação com os embarques de abril de 2022. Em termos financeiros, porém, o valor total das vendas externas caiu 10%, para 1 bilhão de dólares. No acumulado de janeiro a abril deste ano, apesar da redução de 9% no volume embarcado, de 6,7 milhões de toneladas, o Estado obteve a mesma receita verificada no primeiro quadrimestre do ano passado, de 4,6 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) nesta segunda-feira (15). De acordo com a Assessoria Econômica da entidade, o impacto da estiagem na última safra de verão vem se refletindo no desempenho dos embarques, que se mantêm em patamares baixos.

No caso da soja em grão, principal item da pauta gaúcha de exportações, os embarques em abril somaram 289 mil toneladas, o que indica um salto de 48% frente a abril de 2022, enquanto a receita atingiu 153,62 milhões de dólares, um avanço de 35%. O crescimento no volume é atribuído ao fato de outros estados terem escoado suas safras pelo porto de Rio Grande, já que outros portos, como os de Santos e Paranaguá, operam no limite da capacidade devido ao aumento da produção nacional de grãos. “Por mais que tenha saído um pouco mais de soja do que no ano passado, é uma base (de comparação) baixa, porque no passado também houve estiagem. O valor de exportação é relativamente baixo em relação ao de um ano de safra cheia”, observa o economista Renan Hein dos Santos.

Motivada pela ocorrência de um caso do mal da vaca louca no Pará, a suspensão das exportações de carne bovina à China de 23 de fevereiro a 23 de março também pesou negativamente no desempenho gaúcho. A receita dos embarques recuou 20% em abril, para 192,618 milhões de dólares. “Mas a expectativa para os próximos meses é de uma retomada na carne bovina”, avalia Santos. O relatório da Farsul destaca também as vendas externas de carne suína, que cresceram 27% (88,9 mil toneladas) em volume e 45% em receita (214,5 milhões de dólares) no acumulado de janeiro a abril frente ao mesmo período de 2022. “É um setor que estava performando e mal nas exportações e tem se recuperado. Muito provavelmente é pela incerteza do mercado com a peste suína africana na Ásia, estamos mais”, explica o economista.