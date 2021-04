Agropecuária criou 23 mil postos de trabalho em fevereiro

publicidade

Os empregos da agropecuária brasileira fecharam fevereiro com um saldo positivo de 23.055 postos de trabalho formais, resultante da diferença entre admissões e demissões. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que emitiu comunicado técnico após analisar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi o melhor resultado para o mês desde 2011. O saldo do Rui Grande do Sul também foi positivo, de 432 vagas.