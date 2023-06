Agropecuária puxa expansão do PIB do Brasil no primeiro trimestre

publicidade

Impulsionado por uma safra recorde de grãos, o desempenho da agropecuária puxou a expansão da atividade econômica brasileira no primeiro trimestre deste ano. No período, o Produto Interno Bruto (PIB) do setor disparou 21,6% frente ao último trimestre do ano passado – o melhor resultado em 27 anos nessa base de comparação –, enquanto o PIB geral brasileiro avançou 1,9%. Em relação aos primeiros três meses de 2022, a renda gerada pelo agronegócio de janeiro a março deste ano aumentou 18,8% e a economia nacional cresceu 4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao comentar o resultado do primeiro trimestre de 2023 frente ao do trimestre imediatamente anterior, a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, observou que problemas climáticos impactaram negativamente a agropecuária no ano passado e, neste ano, o país estima uma produção recorde de soja – principal cultivo do país, a oleaginosa concentra 70% da safra de janeiro a março. “A soja tem expectativa de crescimento de quase 25% e com ganhos de produtividade. Foi a grande responsável pelo crescimento da economia como um todo”, disse Rebeca, de acordo com comunicado da Agência Brasil.

Na comparação entre o desempenho da agropecuária no primeiro trimestre deste ano e no mesmo período de 2022, o IBGE destaca que, com exceção do arroz, cuja produção caiu 7,5%, outras culturas com safra relevante no primeiro trimestre também apontaram crescimento na produção anual e ganho de produtividade. No caso do milho, o avanço foi de 8,8%. Fumo e mandioca mostraram expansão de 3% e 2,1%, respectivamente, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE.

A agropecuária tem peso de cerca de 8% na economia do país. No acumulado dos quatro últimos trimestres frente aos 12 meses anteriores, o PIB do setor cresceu 6%, enquanto o nacional apresentou expansão de 3,3%.

Em valores correntes, o PIB brasileiro chegou a R$ 2,6 trilhões no primeiro trimestre de 2023. O PIB da agropecuária somou R$ 259,7 bilhões no período.