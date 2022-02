Alternativa ao milho em destaque no Show Rural Coopavel

publicidade

Em um cenário de dificuldades na safra de verão, em função da estiagem, novas alternativas voltadas à alimentação animal surgem com o propósito de aproveitar a safra de inverno. A Biotrigo Nutrição Animal irá apresentar um novo material na próxima edição do Show Rural Coopavel, que se inicia nesta segunda-feira, em Cascavel (PR). A novidade visa a produção de pré-secado e silagem. Composto por cultivares de trigo, o material oferece alta qualidade nutricional ao gado.

Segundo o gerente de nutrição animal da Biotrigo, Alessandro Caseri, é de suma importância que o produtor tenha à disposição um material com maior teor de amido, o que irá refletir diretamente na sua rentabilidade. “Isso vai se converter em mais produtividade, maior conversão animal e, por consequência, uma maior produção de leite ou carne”, descreve. De acordo com ele, o novo mix para pastejo promete ser o material mais precoce no mercado, podendo ser semeado em fevereiro.

Caseri destaca que a participação no Show Rural é importante tanto para a empresa quanto para o produtor, “pois o produtor pode observar as parcelas e tirar dúvidas com os técnicos e nós podemos ficar melhor informados sobre as necessidades do produtor”. O Show Rural segue até o dia 11.