Angus na pista da Expoutono

A partir das 14h deste sábado (14), a raça Angus invade as pistas do Parque Agrícola e Pastoril de Uruguaiana, durante a Expoutono. Os 37 exemplares de argola passarão pelo crivo do jurado Javier de Ezcurra López, sendo 33 Angus (20 fêmeas e 13 machos) e quatro Ultrablack (três fêmeas e um macho). Os lotes pertencem a sete expositores e foram admitidos, na tarde desta sexta-feira (13), pelo inspetor técnico José Nei Severo. A disputa contará com a participação do público e também pode ser conferida, em tempo real, no canal da Associação Brasileira de Angus no Youtube. Os exemplares rústicos serão admitidos neste sábado (14).