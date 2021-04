Ano impõe desafios ao setor do leite, diz relatório

publicidade

O ano de 2021 se tornou mais desafiador que 2020 para o produtor de leite e exigirá que ele tenha muita cautela, segundo o Relatório dos Custos de Produção do Cepea/Esalq/USP. No ano passado a alta dos custos foi acompanhada pelos preços. Neste, os gastos com os principais insumos da atividade continuam subindo, mas os valores pagos ao produtor registraram queda. Considerando-se a “Média Brasil”, os custos com o concentrado de alimentos avançaram 6,2% no primeiro bimestre e a receita caiu 4,3%.