Apex treina 200 empresas do RS

publicidade

Entidades da indústria láctea e comitiva da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) reúnem-se na terça e quarta-feira para debater o comércio internacional de produtos do segmento. O primeiro encontro, hoje, será na sede do Sindilat, em Porto Alegre. O segundo, na quarta-feira, na Unisinos, em São Leopoldo.

Na quarta-feira, a Apex lança o Núcleo do Programa de Qualificação para Exportação, que prevê o treinamento de 200 empresas do Rio Grande do Sul para o comércio exterior, sendo 25 do setor lácteo.