Aplicação de normas para agrotóxicos hormonais é prorrogada para 31 de agosto

A aplicação das normas estabelecidas nas Instruções Normativas 41 e 42 para o uso de agrotóxicos hormonais foi prorrogada de 1º de junho para 31 de agosto, como estabelecido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) na Instrução Normativa 7. A Seapdr oferece instruções sobre a adequação às novas normas no link bit.ly/3Ncb9KD.

De acordo com Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Seapdr, a prorrogação ocorre devido à alta demanda por cursos de capacitação para a aplicação correta desses agrotóxicos. “A prorrogação é para que os aplicadores possam fazer os cursos”, explica Felicetti. “Outra coisa é discutir com quem é afetado para ver se há algo a acrescentar à normativa”, completa.

Felicetti explica que os agrotóxicos hormonais, sendo o mais conhecido deles o 2,4-D, atuam apenas em plantas suscetíveis e são usados para o controle de plantas daninhas, em especial da buva. Porém, existem cultivos que também são suscetíveis à degradação desses agrotóxicos, como as videiras e macieiras, e a aplicação indevida dos herbicidas causa a deriva, que é o depósito do produto em áreas vizinhas. Por isso, uma das novas exigências é a instrução dos aplicadores.

Alguns dos fatores que devem ser observados para que não haja contaminação são a pressão de serviço e as condições climáticas adequadas. “É seguro se bem aplicado, o problema não é o herbicida em si, mas sim o modo de aplicação”, explica Felicetti. Segundo ele, houve cerca de 120 ocorrências de deriva na última safra. “São situações pontuais ainda, mas estão dando prejuízos”, afirma.

*Sob supervisão de Thaise Teixeira