Argentina declara estado de emergência com a confirmação de gripe aviária

A Argentina declarou estado de emergência nacional após a confirmação, nesta quarta-feira (15), do primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, com vírus de subtipo predominante H5N1). Em coletiva, o secretário da Agricultura do país, Juan José Bahillo, informou que está reforçando o trabalho de prevenção da doença. Diante desta situação e da confirmação de casos também no Uruguai, A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) informou, nesta quinta-feira (16), que mantém vigilância.

“A Seapi está mobilizada e monitorando atentamente as notificações de casos na América do Sul”, divulgou, em nota, ao reforçar que nunca houve detecção da doença em território brasileiro. Além disso, a secretaria lembra que as ações de vigilância já foram reforçadas quando os primeiros casos da doença começaram a aparecer na América do Sul, no ano passado.

“O Serviço Veterinário Oficial (SVO), que engloba representantes do Ministério da Agricultura e órgão estaduais, atua em atividades de vigilância e mitigação de riscos para comprovar a ausência de circulação viral através do atendimento e investigação de todas notificações recebidas em aves, seja na avicultura industrial como nas criações de subsistência e em aves silvestres de vida livre”, diz a nota.

A Seapi também já divulgou medidas preventidas a serem tomadas por criadores e população em geral. Se observada qualquer ave com sintomas, deve-se notificar às autoridades sanitárias. Os sintomas são:

Tosse;

Espirro;

Secreção nasal;

Penas arrepiadas;

Inapetência;

Queda de postura;

Prostação;

Morte súbita sem sinais;

Sinais nervosos.

A Seapi recomenda as seguintes medidas: