Assalariados do campo têm ganho real de 0,5%

A Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais no Rio Grande do Sul (Fetar-RS) fechou o primeiro semestre com 90% de renovação das Convenções Coletivas de Trabalho, de um total de 115 no Rio Grande do Sul, segundo divulgou nesta sexta-feira. As convenções que restam têm suas datas-base em julho e agosto. As negociações têm apresentado um ganho real acima de 0,5% acima da inflação, tendo como referência o INPC.