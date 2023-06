Assembleia Legislativa adia audiência pública que debaterá o Fundoleite

publicidade

Ficou para a próxima quinta-feira, dia 29 a audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado (CAPPC) da Assembleia Legistlativa do Rio Grande do Sul sobre os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite (Fundoleite). O encontro estava agendado para esta quinta-feira, mas foi adiado em função das agendas de alguns participantes, que se encontram em Brasília nesta semana. O tema é motivo de apreensão entre produtores e indústrias do setor leiteiro, que acumulam mais de R$ 30 milhões provenientes das próprias contribuições no caixa único do Estado. Para explicar a morosidade no repasse das taxas ao setor, foram convidados representantes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria da Agricultura, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e da Casa Civil. O objetivo do Fundoleite é custear ações, projetos e programas de desenvolvimento da cadeia produtiva.