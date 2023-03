Aurora colhe 10% da safra gaúcha

publicidade

A Vinícola Aurora encerrará a vindima 2023 com 70,5 milhões de quilos de uva colhidas. O volume é 6,5% maior que o de 2022, quando alcançou 66 milhões de quilos. O resultado equivale a 10% da safra gaúcha da fruta e advém do trabalho de 1,1 mil famílias associadas à cooperativa. O destaque são as uvas destinadas ao beneficiamento de vinhos finos e espumantes, com 31,5% da colheita (22,2 milhões de quilos). As uvas para a produção de vinho de mesa e suco de uva totalizaram 48,3 milhões de kg.

As informações foram divulgadas ontem pelo diretor-superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna, em visita ao Correio do Povo. O dirigente e o gerente de Marketing da vinícola, Rodrigo Valerio, foram recebidos pelo presidente do Grupo Record RS, Gustavo Paulus, pelo diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, e pelo diretor geral da Rádio Guaíba, Jefferson Torres.