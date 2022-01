Avançar começa a liberar verbas

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) anunciou nesta quarta-feira que a liberação dos primeiros recursos para a execução do projeto Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural está prevista para a semana vem.

A largada será dada com a publicação, no Diário Oficial do Estado, de um decreto que operacionaliza a dotação orçamentária para que as licitações relacionadas ao projeto possam ser formalizadas.

Num primeiro momento, a secretaria concentrará os trabalhos na viabilização de quatro licitações para concretizar a perfuração de 750 poços (R$ 67,5 milhões), implantação de 750 torres metálicas e caixas d’água (R$ 22,5 milhões), escavação de 6 mil microaçudes (R$ 66,3 milhões) e implantação de 1,5 mil cisternas (R$ 17,4 milhões).

A liberação já estava prevista para janeiro, mas não havia um período confirmado. Devido às consequências da estiagem, com mais de 200 municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul, o processo foi agilizado e, no momento, os termos de referência para a licitação das obras estão sendo concluídos.

O projeto Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural foi lançado em 2 de dezembro do ano passado e prevê investimentos de R$ 275,9 milhões, no total, em três eixos: qualificação da irrigação e conservação da água (R$ 201,42 milhões); fortalecimento da agricultura familiar (R$ 35,34 milhões); e melhorias dos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária (R$ 39,15 milhões).

*Sub supervisão de Elder Ogliari