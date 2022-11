Avisulat destaca desafio de competitividade do leite

publicidade

Após um hiato de seis anos, teve início nesta segunda-feira (28) o VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Promovido pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), pelo Sindicato da Indústria de Laticínios (Sindilat-RS) e Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado (SIPS), o evento inclui uma programação de workshops, seminários e fóruns setoriais, além de exposições de produtos.

Na abertura do congresso, um dos assuntos destacados foi o desafio de aumento da competitividade do leite gaúcho para o próximo ano. “Nosso objetivo é conseguir alcançar políticas de incentivo para a equiparação, a fim de que os nossos produtos possam competir com países como a Nova Zelândia, que consegue produzir um leite com mais sólidos e gordura e com preço menor”, disse o secretário executivo do Sindilat-RS, Darlan Palharini.

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, destacou a evolução do setor nos mercados nacional e internacional. “Somos um dos maiores produtores avícolas do mundo, ao lado da China e dos Estados Unidos. Temos também um protagonismo importante na produção de carne suína e de ovos. Precisamos seguir buscando melhores condições de produção, escoamento e distribuição”, disse.